彰化縣花壇鄉文祥國小應屆畢業生步行銜接景點，節省畢旅的交通支出。（文祥國小提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣花壇鄉文祥國小應屆畢業生畢業旅行有不坐遊覽車的傳統，學生畢旅移動以捷運等大眾交通工具為主。（文祥國小提供／孫英哲彰化傳真）

近日新北市1所小學畢旅費用每人超過7千元，引發熱議。相較於都會學校的高貴畢旅，彰化縣多間小學為減輕學生及家長負擔，推動讓學生自籌畢旅費用，甚至鼓勵師生寫計畫向公益社團或基金會申請補助，想方設法讓學生以最節省的經費完成夢想中的畢旅。

「7000多元的費用不是每個家庭都能負擔的！」彰化縣花壇鄉文祥國小在2021年針對學生畢業旅行推動不能跟家裡拿一毛錢、不能坐遊覽車、行程自己規畫及必須要有公益性等原則。該校校長校吳世宏說，這幾年學生畢旅都沒向家人拿錢，學生自力完成畢旅，個個都留下美好回憶。

他表示，學生在畢旅前1年多就開始自己規畫行程，不透過旅行社，也不請領隊，想辦法自己賺旅費，不要向父母伸手，學生們製作木工、餅乾、雷雕等作品，在校慶、園遊會等活動中販賣，畢旅從無到有，都由學生自力完成。今年該校2天1夜的畢旅費用在學生精打細算下，每人費用約為1500元。

二林鎮香田國小也是學生自籌畢旅費用，該校推動食農教育，應屆畢業生有種香田米販賣來籌措畢旅費用的傳統，且在疫情期間因防疫管制，在畢旅無法成行下，學生還將籌得的1萬多元的畢旅費用來買課桌椅贈送給學校，造福學弟妹。

香田國小去年除持續種米賣米籌旅費，另再開發出籌措畢旅費用的新管道，先由老師提交計畫給學校後，向公益團體或基金會申請補助。該校校長鄭培華指出，該校應屆畢業生人數少，去年8人，今年13人，畢旅若委託旅行社、租遊覽車，成本太高，因此都由師生自行規畫背包客行程，原則上都是3天2夜。

鄭培華表示，上屆畢旅前，師生得知有機會從「國泰圓夢計畫」申請補助後，師生開始寫計畫，成功獲得交通及住宿補助，再加上學生義賣所得，8名應屆畢業生3天2夜畢旅每人費用不到2千元。師生完成畢旅後，還必須舉辦成果發表會，當時與200多位社區居民分享所有過程。

溪湖鎮媽厝國也是小寫計畫申請公益團體補助畢旅費用，今年2天1夜的畢旅地點為台中市，學生們到不用門票的台中公園玩，並參觀台中科博館，費用本來就很省，順利申請到補助後，學生不必再付費。

除自籌旅費、申請補助等方法外，對於畢旅各個環節精打細算、錙銖必較，更是完成小資畢旅的必要手段。彰化市私立精誠中學校長游源忠說，可將畢旅安排在旅遊淡季，住宿費可省下許多，該校校友組成的「小太陽服務隊」也會在畢旅擔任各車領隊，不必花錢請領隊；此外，也可選擇免費或公共景點，不必再付門票費，也可到包括飯店、商場及遊樂場的園區式景點，可節省拉車費用。