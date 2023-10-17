台積電落腳桃園龍潭破局，桃園市議員牛煦庭發文，指龍科擴大案招商主管機關是竹科管理局，並委託市府徵收土地，如果把此事推到委託單位身上，那與立委鄭運鵬去年市長選前宣布台積電來桃園一樣，恐怕淪為政治操作。

牛煦庭表示，最近台積電設廠議題在桃園引發熱議，龍科擴大案，招商主管機關是竹科管理局，竹科管理局則委託市府進行土地徵收，如果把這件事情推到委託單位身上，那與當初鄭運鵬選前宣布台積電來桃園一樣，恐怕淪為政治操作。

牛煦庭又說，土地徵收在時任桃園市長鄭文燦、時任行政院長蘇貞昌當初宣布的時候就沒解決。所有的投資案都必須面對土地徵收的環節，他提到，主管機關科技部責無旁貸。翻遍所有反徵收團體陳情的對象通通是科技部竹科管理局，責任當然也是竹科管理局要負責。

牛煦庭表示，2019年竹科管理局即行文內政部：竹科（寶山）用地擴建計畫土地徵收計畫書。其中包括徵收原因、徵收範圍、法源依據、必要性、補償金額及分配均在此規劃。足見相關事務原本就應該由中央規畫協調。反徵收團體已表明竹科提出龍科三期擴建計畫時，卻未提興辦計畫需多少土地、面積、有那些廠商進駐？竹科管理局都沒講清楚。

牛煦庭說，為什麼科技部做寶山擴大就認真做計畫，桃園龍潭就草草敷衍？當初，配合鄭運鵬的選舉，開了願景支票，提早發布台積電的投資計畫，本身就很有爭議，進入執行端，又是一團漿糊。

牛煦庭批評，蔡英文總統、鄭運鵬在選市長就說自己「愚公移山」爭取台積電設廠。但始終未提及土地徵收的難題，沒有解決問題的準備就開支票，真的是負責任的表現嗎？

牛煦庭又批，台積電暫不考慮龍潭，民進黨立刻反過來說張善政執政不力，「神也是你鬼也是你，實在高招。」牛煦庭質疑，就算今天是民進黨執政，難道不用面對龍潭鄉親流離失所的問題？還是民進黨從頭到尾就想強渡關山，輾壓迫遷戶？

牛煦庭表示，他在質詢時要求經發局提出兩方面配套：第一，即便台積電沒有選擇龍科，以龍科的條件能形成如何的科技聚落，要給市民一個方向。第二，桃園仍可尋覓徵收爭議較低的合適場域，推動竹科模式，再和台積電招手也未嘗不是好方式。

牛煦庭說，如果鄭運鵬作為溝通中央地方的樞紐搞不定，不如讓他試試，他會負起責任，督促科技部完善相關計畫以利桃園產業長遠發展。