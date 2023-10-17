高雄市1名62歲楊姓男子，在網路認識女網友以「老公、老婆」互稱，2人相約見面，女網友表示在桃園機場遭隔離，急需5萬元才能解除隔離見面，楊男因此到郵局匯錢。（圖／警方提供）

高雄市六龜區1名62歲楊姓男子，在網路交友軟體認識女網友，雙方以「老公、老婆」互稱，透過臉書聯繫相約見面，女網友表示在桃園機場遭隔離，需依指示臨櫃匯款5萬元，才能解除隔離見面，所幸郵局行員機警報警處理，保住男子積蓄。

警方表示，昨（16）日11時54分許，警方接獲郵局通報，1名男子身穿袈裟，準備匯款5萬元，懷疑遇到詐騙，警員獲報到場，發現楊姓男子今年8月初，才因網路投資被詐騙65餘萬元，今時隔2個月，又因網路交友，女子以來台結婚在桃園機場遭隔離為由，要求楊男匯款，經員警苦口婆心一再勸阻，並提示對方訊息內容使用的簡體字及建議男子封鎖及刪除對方連絡方式，成功攔阻騙局，保住男子財產。

六龜分局長何正光呼籲，「網路交友、異地情人」為詐騙集團慣用手法，民眾務必提高警覺，對於對方要求匯款或者購買遊戲點數，切勿上當。如有疑慮，可撥110或165專線查證防詐騙，勿讓自己所賺的辛苦錢，輕易流入詐騙集團的口袋。