國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜17日下午4點半出席苗栗縣團結誓師大會，針對在野黨「藍白合」進展，朱立倫表示，正在努力中，會用最大誠意、最多耐心，化解掉彼此差異，共同團結努力贏得勝選。

國民黨今天下午4點半在苗栗縣政府文化觀光局中山堂，舉辦苗栗縣團結誓師大會，朱立倫偕同侯友宜出席，苗栗縣長鍾東錦、苗栗議長李文斌、立委陳超明、徐志榮、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、苗縣立委參選人邱鎮軍、各鄉鎮市首長、縣議員等人都到場，將近500多人湧入會場，展現藍營團結士氣。

朱立倫致詞表示，為了台灣、為了下一代，大家都知道明年選戰非常關鍵，眾人一定要團結在一起，不團結就是送給民進黨，因此針對在野勢力整合，他會用最大誠意、最多耐心以及同理心，去了解彼此。

他說，最後一定要團結一起，「藍白合」是一定要堅持做到的決心，並且把各方不同差異化解掉，這是目前國民黨正在努力的方向。

侯友宜表示，對於在野黨勢力合作，黨內持續釋出最大善意跟努力，並做出最大的包容，因為眾人唯一目標就是政黨輪替，在野團結的力量，才有辦法面對現在最艱困的時刻。

朱立倫也提到，侯友宜從基層做起，最懂得體恤基層的辛勞，苗栗目前最大的困擾，就是稅繳很多，卻得不到對等的待遇，重新財政畫分，是未來侯友宜擔任總統的首要任務之一，讓苗栗在地鄉親都能得到照顧。

另外，朱立倫也感謝鍾東錦協助整合地方，以及力挺立委陳超明連任、苗栗市長邱鎮軍順利參選立委前進國會，而侯友宜這陣子參訪各國，都獲得最高肯定，侯絕對是務實、穩健的總統參選人，能夠讓兩岸和平、企業發展帶動國家進步，而不是像民進黨一樣成為麻煩製造者，大家一定要相信侯友宜，並給他最大的支持。