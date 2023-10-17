衛星影像分析顯示，約400台車輛已集結在以色列境內觸及巴勒斯坦領土加薩走廊北部的地點，顯示以色列可能正趕緊在邊境10公里範圍內部署武力，準備發動地面入侵。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）分析了美國衛星營運商星球實驗室公司（Planet Labs Inc）15日拍攝的影像，顯示在距離加薩走廊（Gaza Strip）北部邊界約6公里處似乎部署了大量車輛。

東京大學教授渡邊英德表示：「約有200台據信屬於以色列的車輛已集結。以色列軍方準備發動地面入侵的可能性很高。」

以色列軍方發言人在14日發布的影片中指出，以色列軍人正準備下階段行動。以軍正緊急動員30萬名後備軍人，準備展開大規模行動，消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）。

根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）發布的年度「軍事平衡」（Military Balance）報告，以色列現役軍人總數為16萬9500人，其中有許多在陸軍服役。