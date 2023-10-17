馬公市區的一飲料店業者拿出厚厚一疊的1元塑膠袋發票，指出這些都是被惡搞還棄單。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖爆發假帳號入侵外送平台，惡意點餐來惡搞外送員及店家，除故意點餐到送不到的地方，定位地點甚至跑到海上，過程中甚至改名字換帳號洗單，造成損失，還惡意給負評。卻因外送平台沒客服電話，無法查證相關處置措施，還好訴諸媒體後，澎湖警方難得表示將主動介入積極偵查，如涉違法，將依法嚴辦。

馬公分局副分局長吳仁瑞說，已迅速責由轄區各所查明，並主動聯繫被惡意棄單之受害業者報案，且將組成專案小組查明。今午至少已有5個受害店家與外送員集體向警方報案，要求揪出幕後黑手，最後由其中3人做代表完成報案。

有外送員出面向媒體爆料，外送平台上有假帳號，不是故意只點一塊錢塑膠袋，就是把地點填在海上，根本沒辦法外送，更惡劣的是事後還惡意給負評。受害外送員說，甚至有因為這樣，導致單量減少就算了，然後又增加了惡意單，因此希望外送平台能幫忙，阻止這種惡意點餐。

而不只外送員，包括飲料店、速食店、便當店和鍋貼業者都有人同樣受害。有受害飲料店就拿出80幾張全都是1元金額的塑膠袋發票說，這些全都是取消單，也抱怨百忙中，還要忍受這種惡作劇，且當累積到一定單的時候，客人又沒辦法點。

據外送員指出，這種惡搞始於去年，原本只對麥當勞惡作劇，現在是連其他的店家也都淪陷，澎湖地區每天最少有10個店家收到這樣的惡作劇，且還找店家投訴外送員，甚至還會侮辱外送員人格，但因不知道假帳號是誰，且假帳號非常多，讓外送員及餐飲業者相當困擾。