台灣許多行業近年來開始紛紛引進外籍勞工補充人力。一位女子近日發現，公司的菲律賓籍勞工很愛乾淨，身上隨時都有很重的香味，也會在洗手間放置許多牙刷等盥洗用品，「但為什麼，她們上完廁所都不洗手⋯」，讓她感到相當疑惑。對此，有內行人透露，其實只是生活習慣不同，菲籍人士習慣如廁後直接洗乾淨，所以都會自行攜帶瓶裝水，「洗完就順便洗手了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，菲籍女同事們很愛刷牙，公司廁所的洗手台上都是盥洗用品，菲籍女同事們身上也常有很重的香味，另外10個有9個上班時，頭髮是濕的還沒乾，遠遠就聞得到洗髮精味道，讓原PO感到相當疑惑，「感覺很愛乾淨啊，但為什麼，她們上完廁所都不洗手⋯」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的，上廁所完發現都不洗手的」、「他們也是覺得，他們同事怎不愛刷牙」、「我們每天上班也都是很好奇，為什麼他們上廁所都不洗手」、「他們都是先洗手在廁所，然後直接離開」。

不少人則說明背後原因，「因為她們上完廁所喜歡用洗的，所以都會裝1瓶水進去，洗完就睡便洗手了！生活習慣不同而已，不用太過擔心，他也不會用手抓東西給你吃，不要怕」、「我有問過耶，有些使用小水瓢裝水進去清洗順便洗手，有些是使用濕紙巾進去順便擦拭」、「他們在廁所裡洗完了哦！他們大小便也不用衛生紙，會在裡面直接用水，文化差異哦」。

另外有內行人說明菲律賓生活習慣，「跟菲律賓朋友相處一陣子，一些生活模式還是可以稍微理解。菲律賓人習慣早上洗澡，而不是晚上洗澡；刷牙主要是為了提神，很多上夜班的菲律賓同事曾說過；上完廁所不洗手，就跟4、5年級生一樣的習慣，但有一些同事也逐漸改掉這習慣；部分菲律賓上廁所會用水洗屁屁，所以很常看到廁所會丟空寶特瓶；菲律賓人通常體味較重，也知道台灣人不愛聞、嫌棄，所以才會買香水掩蓋體味，但由於台灣人喜歡的香水偏貴，所以選擇相對廉價香水，但也有些外勞也會嘗試台灣人習慣的香味」。