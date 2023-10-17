藝人嘻小瓜（謝紹宸）曾是《大學生了沒》的固定班底，也當過舞蹈老師，曾教過南韓人氣女團TWICE成員周子瑜舞蹈，他工作之餘也不時在社群上分享生活點滴。今(17)日，他透露1位女星掉了錢包，且裡面的金額被拿走6000多，讓他不禁感嘆需要更多人拾金不昧。

平時用心經營社群的嘻小瓜，今日在IG上以限時動態的形式透露一位女星的故事，指出：「一位女星掉了錢包，被拿走了準備要繳水電費的6000多元。」事發後她哭了一整晚，雖然在派出所將錢包尋回，但裡面的辛苦錢都已經不翼而飛。

對此，嘻小瓜透露：「她才跟我說她最近比較辛苦。」感嘆那些錢被拿走會讓她再辛苦一陣子，直言：「錢包拿回來已經很開心，只是如果我們每個人都能拾金不昧，我相信世界會更溫暖。」認為若是等到主人主動包紅包，這種方式或許會有更多的善意存在。

嘻小瓜在社群上透露自己周遭人遇到的情況。(圖／翻攝自嘻小瓜IG@ kuakua_0629)

事實上，嘻小瓜平時作風敢說敢言，且行動力十足。日前他推出最新舞曲〈水晶晶〉，戴上假髮狂舞氣勢十足，卻有酸民留下負面評論，讓他不忍喊告，表示：「他說我沒種告他，我這次就來完成他的願望。」獲得網友們的支持。