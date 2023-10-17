2024總統大選「藍白合」上週六進行首次會前會，國民黨拋出「民主初選」、民眾黨仍堅持全民調，雙方至今日仍在隔空對話。前立委郭正亮則舉出1995年民進黨總統初選的紀錄，當時在各縣市舉辦辯論、投票，因為投票所較少，所以一定有靠遊覽車動員，最終忙碌半年時間，僅有30萬人投票。郭正亮也爆料，民進黨初選改用全民調的關鍵原因，是因選罷法把初選納入賄選管制，且因人頭黨員太多，若用黨員投票誰都無法控制。

郭正亮今(17日)在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，上一次使用初選制度是1995年的民進黨總統初選，許信良與彭明敏競爭，郭與台灣民意基金會董事長游盈隆都是當事人之一。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮說，民進黨當時是完全效仿美國，但有一點不一樣，美國的初選是政府舉辦、民進黨是政黨舉辦，差別就在於投票所會很少，這就必然會需要動員選民去投票，一個縣可能只設5、6個投票所，一定會有遊覽車動員。

郭正亮提到，當時民進黨是每個縣市輪流辦，每個縣市都有辯論會，也有地方電台邀請候選人，整個時程長達半年，雖然也算是有造勢的效果，「最後全部出來投票的人數，只有三十幾萬」，也有謠傳說國民黨有動員來投票。

郭正亮也指出，當時民進黨在大選中能拿到400萬票左右，與初選的30萬比較，大約是12分之1；而會出來大多是兩種人，一種是非常堅定民進黨核心理念的選民，另一種就是被動員的。當時也發現，越到後面舉辦初選投票的縣市，被動員的人數越來越多，因為消息傳開了，大家就想說要來投票。

郭正亮補充說，當時選罷法的賄選規定還沒有規定到政黨初選，但現在已經有所管制，如果現在藍白合要用民主初選來決定，「我跟你保證民進黨跟檢調一定來查賄選，讓整個過程開花，醜聞不斷」，而且11月20日就登記，時間也來不及。

郭正亮總結，民主初選的制度是有幾個國家在用，但一定要是政府的制度，投票所才夠多、自主性投票才變大，而不是被動員投票或是少數人投票，很多國家都是用黨員投票就決定初選，很少會有跨黨初選。

郭正亮也提到，1998年新黨也辦過初選，當時有人因為有動員的紀錄被開除黨籍。郭正亮直言，每個政黨當時都在找更好的初選模式，民進黨也是經過很多過程，才決定使用全民調，「當然選罷法把初選納入賄選是關鍵，因為黨員投票誰都不能控制，人頭黨員一大堆」。

郭正亮指出，若國民黨認為開放式初選是比較好的制度，為何過去從沒有用過？他也疑問為甚麼侯友宜這麼沒信心，若認為民調反映的是組織資源的實力，侯有縣市長、立委加上韓國瑜很多方法可以衝，所以證明民調不是組織資源的決定，照民進黨過去的紀錄，民調與大選結果吻合的程度是很一致的，有一定的科學根據和基礎，除了差距很小外，趨勢也看得出來。