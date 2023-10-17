什麼是A級目標到期債券基金？

我太震驚了，各位投資朋友，我做夢都想不到，台灣居然跟上國際潮流了，復華投信在被動式的ETF之外，居然發了全台首檔《債券信用評等A以上的目標到期債券基金》，這麼佛心的商品你敢想像嗎，台灣居然買的到了！

目標到期債的商品，最早在海外都是以高信用評等的債券為主，較少會涉及非投資等級債(高收益債)的部位。在2023年以前所發行的目標到期債，因為當下的時空背景是低利率環境，加上要搭配保單去銷售，在整體費用過高的情況之下，只好去投資新興市場的高收益債，以追求更高的收益率，然而就算包含了30%以上的高收益債，整體投資組合殖利率也只有5.5%~6.0%的水準而已，且必須要承擔一定程度的違約率及利率風險。

時序到了2023年，由於聯準會快速升息，債券的殖利率快速攀升，目標到期債捲土重來。因為基本利率已經大幅上升，因此只需要選擇成熟市場的投資等級債，不用冒著非投資等級債的風險程度，殖利率就能達到5.5%左右的水準，著實非常吸引人。

但是一般而言投資等級債仍有50%左右的部位在BBB的等級，這個等級的收益率較高，但信用狀況也是投資等級中的最低等，有被打入高收益債的風險。為了持續降低信用風險，復華投信特地推出了A級的目標到期債，目前規劃至少80%投資A以上的信用評等，使得信用風險大幅下降，到期收益率的確定性也隨之提升。因此我開頭才會說到，復華A級目標到期債的投資組合，讓台灣首次跟上世界的潮流了！

(表：基金黑武士提供)

目標到期債基金vs債券基金vs 債券ETF

此時投資人或許會詢問，目標到期債基金跟債券基金、債券ETF有何差異？在這裡我要先分享一個全球的投資觀念，那就是債券ETF在全球的投資領域並非主流，債券的主流其實是共同基金，這與股票有很大的不同。

1) 指數編制邏輯：大家都知道ETF是以指數為主，而股票指數的概念在於，當一家公司的股價表現越好，則市值會同步成長，因此股票追蹤指數有其原始的道理。但債券指數編製的邏輯不同，債券指數比重高的公司，是以發債量最大的公司為方法論，但發債量最大的公司並不一定是最好的公司。就拿近期亞洲高收益債為例，前10大的發債公司有超過一半都是中國地產公司，因此當這些公司違約的時候，投資人就會遭受到巨大的損失。因此債券的投資宇宙觀，還是以主動投資為主，債券ETF相對而言不如股票受歡迎。

2) 持有到期與否的差異：這邊要討論的重點，並不在於持有到期比較好或是不好，這是投資策略的選擇。持有到期為目的的投資方式，是以在”不違約”的前提之下，投資人持有到期將可獲得保本保息的投資收益。但是請記得，這是在”不違約”的情況之下，因為初代的目標到期債基金，高收益債比重過高，在違約率攀升之下，最終未必能保本保息。而復華A級目標到期債，如上所述，多投資A以上的投資等級債，大幅降低違約風險，這也是這檔基金與其他基金不同之處。

(表：基金黑武士提供)

何謂提前出場？

目標到期債+提前出場機制，可以說是一種進可攻、退可守的設計，為什麼這麼說？我們回到上述的操作策略，”持有到期”、”不違約”、”保本保息”的投資目標。此時我們的投資路徑會有以下3種可能：

1) 投資後債券價格下跌（例如Fed持續升息）：此時不用緊張，因為債券在不違約的情況之下，到期必定要還本，這就是持有到期策略所提供的”退可守”。但是一般的債券基金/ETF並不會這樣做，他們會持續在市場上交易。

2) 投資後市場不動：此時投資人就可以穩定的領到收益，這就是目前投資目標到期債的好處之一”高檔鎖利”，因為現在的收益率相對較高，扣除費用後至少都還有4%以上，因此投資人可以穩定的鎖住4%以上的高利率。

3) 投資後債券價格上漲（例如Fed開始降息）：這邊要分享的是債券的另外一個特性，短線上債券價格大漲，如果持續持有到期，則價格必然下跌會到面額。因此搭配逢高獲利了結，提前出場機制，可以幫助投資人如果在投資期間，基金獲利已經高於預期，可提前入袋為安的做法。

本次復華A級債券傘型基金提供了以下3種不同的選擇：

(表：基金黑武士提供)

投資人可根據自己持有的幣別、搭配自己的理財目標，選擇適合自己的標的。這次特別的是有”台幣”級別，傳統目標到期債搭配保單銷售是沒有台幣的級別，這也是貼心的提供新的服務給廣大持有台幣的投資人。

(圖：基金黑武士提供)

為什麼現在是買債的好時機？

2022年以來，美國聯準會持續升息，使得債券殖利率持續攀升，這也引爆了全球債券的投資熱潮。5年前需要有40%的高收益債才能做到5.5%的收益率，現在完全不需要高收益債，投資人甚至選擇純A以上的高信用評等，就能夠有5.5%的收益率，因此目前是15年一遇的買債好時機。

資料來源：Bloomberg，復華投信提供

如果美國聯準會開始降息？

這個問題其實很多投資人都在問，如果聯準會開始降息，債券投資的機會點在哪裡？從前4次聯準會降息後的債券表現，有2次上漲超過30%、1次上漲超過20%、只有一次上漲不到10%，因此現在進場布局，投資人仍然可以期待提前鎖利出場的機會。

資料來源：Bloomberg，復華投信整理

結論：復華A+全台首發

綜合以上，復華A+全台首發的目標到期債，算是第三代的目標到期債，持續縮減信用風險，再搭配提前出場機制，同時提供不同年期、不同幣別的服務，可以說是多個願望一次滿足。如果你是債券基金投資人、之前有買過目標到期債的投資人、有買過債券ETF的投資人、風險屬性相對保守RR2的投資人，甚至小資族、定存族不想冒太大風險的人，我相信這一檔復華A+目標到期債，可以帶給投資人全新的投資體驗，願獲利與你同在！

因為是目標到期債券基金，所以僅開放10/23~10/27申購喔！

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資料來源：復華投信行銷資料，復華投信邀稿分享

(文：基金黑武士撰寫提供)

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