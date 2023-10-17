Mate 60擊潰iPhone 15！隨著華為新機Mate 60系列熱賣，與蘋果在大陸展開手機一哥爭奪戰。據大陸券商公布最新研究報告指出，今年第40周（10月2日~10月8日） ，華為手機單周市占率衝上19.4%搶下第一寶座，打敗緊追在後的蘋果iPhone。換句話說，華為新機從開賣到登頂，只花了6周的時間就達陣。

快科技報導，8月29日，Mate60系列新機突襲上架後，華為手機銷量呈現爆炸式成長，近4周（W37~W40）的年增率分別為91%、46%、83%和95%。

在10月2日~10月8日，華為手機單周市占率達到19.4%，擠下蘋果的17.4%，同時華為賣出110.4萬支、也是唯一賣破百萬支的手機大廠，而蘋果銷售99萬支緊追在後。華為僅花六周的時間，就達成「王者歸來」的強大目標。

報導指出，華為在交貨能力持續提升之下，可望帶動Mate60系列買氣維持高檔，進而調升明年的銷售目標。

據了解，目前華為新機訂單，已在瘋狂趕工生產，現階段一機難求的情況，將在11月底有所改善。

消息人士表示，華為在2024年的手機出貨目標為6000萬~7000萬支，同時華為已向供應鏈追加足夠數量的訂單，確保2024年全年出貨能達標。