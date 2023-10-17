關押在台北看守所的死囚連國文，去年間與天道盟大哥劉邦誠起口角，持木製紙鎮欲攻擊劉，另名死囚沈文賓竟以雙手架住管理員，不讓他上前制止。新北地院依對公務員依法執行職務時施強暴罪，判處沈文賓2個月徒刑，仍可上訴。

台北市「五分埔」角頭連國文，不滿友人遭詐賭，教唆手下持槍狙殺，最高法院判處死刑定讞。天道盟太陽會大哥劉邦誠，2017年4月與警方在中和興南觀光夜市駁火50多槍，被依非法持有槍枝罪及殺人未遂罪，判處有期徒刑12年。沈文賓溺斃前妻2名友人後棄屍，被判處死刑確定

檢方指出，連、劉2人素有嫌隙，去年4月20日上午，連衝出舍房，持木製紙鎮欲攻擊劉，管理員見狀勸阻，沈文賓則從背後架住管理員雙手，不讓他制止。法官審理時，沈卻辯稱，擔心管理員受傷，所以用抱的方式，拉開管理員。

法官勘驗監視器後，發現當時連、劉跌坐在地，連未揮擊管理員，沈也沒有以身體維護管理員，管理員則因沈的阻擋，導致無法將連、劉分開，客觀上構成妨害公務。

法官駁斥沈的說辭，認為沈所為破壞監所管理秩序，行為應予以非難，未能坦認犯行，判刑2個月，還可上訴。