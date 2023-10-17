彰化縣議員洪本成去年連任成功，經對手歐陽蓁珠以洪1999年間擔任鄉代會副主席收賄案，已被判「免刑」確定，不得登記參選，對洪提當選無效訴訟。一審判「當選無效」，洪不服上訴，台中高分院今天二審宣判駁回，維持「當選無效」判決，全案確定，洪將面臨解職。

洪本成在1999年、2000年間擔任彰化縣溪湖鎮民代表會副主席期間，以私下洩漏招標底價、配合圍標廠商等方式，讓特定廠商取得鎮公所工程，再向廠商索取工程回扣，經判處「免刑」確定。

洪去年登記參選第20屆彰化第5選區（溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉）縣議員選舉，獲選連任，歐陽蓁珠提起當選無效之訴。

彰化地院審理時，洪本成辯稱，《選罷法》規定「曾犯貪汙罪，經判決確定，不得登記為候選人」，須符合「貪汙犯罪」及「判刑確定」，而「判刑確定」是指受「有期徒刑」的科刑判決確定，應不及於「免刑」的判決確定，雖涉犯貪汙罪，但是「有罪的免刑判決」，並非「有罪的科刑判決」。

彰化地院今年5月間判處，以洪在貪汙案中受「免刑判決」確定，但本質上仍屬有罪判決，而判處當選無效，洪不服上訴。

台中高分院今天宣判，合議庭認為，依《選罷法》規定毋論法院判決輕重，即便判決「免刑」，依現行規定即不得登記為候選人，「曾犯貪汙罪，經判決確定」應包括有罪的「免刑」確定在內，上訴無理由而判決駁回，全案確定，不得上訴。