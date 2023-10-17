台大醫院一名陳姓主任與前女友小愛（化名）因有嫌隙，2人在辦公室發生嚴重口角，陳男一氣之下竟當眾怒嗆懷孕中的小愛，「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，小愛不堪受辱，報警處理。法官認為，陳的言論意指小愛與狗交配，所為言論「極為粗鄙」，依公然侮辱罪，處拘役59日，得易科罰金。

據判決書指出，陳男與小愛（化名）前為男女朋友關係，分手後因有嫌隙，2021年7月30日下午3時5分許，陳男在台大醫院辦公室內，與小愛發生爭執，並公然對其出言辱罵：「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，小愛不甘受辱，報警處理。

法庭審理時，陳男否認犯行，辯稱小愛在2015年6月間有傳墮胎同意書給他，誣指自己讓她懷孕，陳當時請小愛去做DNA鑑定，但無下文；時隔多年後，小愛又再外傳述此事，他與現任女友輾轉得知此事，甚感困擾，才會脫口而出；且該言論之場合並不符合不特定人多數人在場之公然要件，故並不成立公然侮辱罪。

法官認為陳男言論，不僅將小愛與狗類比，並意指小愛是與狗交配，所懷胎兒係與狗所生之雜種，此言論顯足以貶損小愛人格尊嚴與社會評價，屬侮辱性言論甚明。

而當時辦公室有另2人在場，已合於多數人在場共見共聞之公然要件；且辦公室外面即是公共走道，除有民眾通行外，辦公室於上班時間門都打開，供廠商及同仁隨時進出洽公。醫院同事也證稱當天2人爭吵的聲音很大聲，符合公然侮辱罪中之「公然」要件。

法官審酌陳男未能克制控管自己之情緒，對小愛為侮辱性之言論，其行為不該，而應予非難；復衡酌陳男所為言論「極為粗鄙」，且所指涉之意對身為女性，對當時正懷孕中之小愛所造成名譽權之侵害程度至為鉅大，犯後又一概否認犯行，未能正視自己所犯之錯誤，犯後態度惡劣，更應為從重量刑之考量；法官依公然侮辱罪，處拘役59日，得易科罰金。