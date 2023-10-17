許多人都有過口角炎的經驗，尤其好發於季節交替之際，常被認為是體內B群不足所致。對此，長庚醫院助理教授級整形外傷科主治醫師朱育瑩指出，口角炎絕非只有缺乏B群而已，其實還有很多可能性，像是唇部真菌和細菌感染，這是最常見的，其它還有對刺激性食物過敏、經常舔嘴唇等。她提到，約30～60歲成年人最常發生，可能伴隨疼痛或搔癢，維持數天後，甚至可能演變成慢性。

朱育瑩在臉書專頁「整形外科醫師朱育瑩的手札」發文表示，口角炎其實很常見，於成年人口腔黏膜病變中佔0.7％～3.8％，且不論種族、性別，約30～60歲成年人最常發生。症狀為一側或兩側的口角皮膚破裂結痂，可能伴隨疼痛或搔癢，維持數天後，甚至可能演變成慢性。

談及罹患口角炎的原因，朱育瑩說明，多為下列4種，且通常是多種因素共同作用：

1、唇部真菌和細菌感染：此為最常見原因，前者像是白色念珠菌；後者如金黃色葡萄球菌所引起。

2、過敏因素：可能涉及牙膏、唇膏和刺激性食物等。

3、刺激因素：包括不合適的假牙、經常舔嘴唇或流口水、張口呼吸、過度陽光暴露、嘴唇過度閉合、抽菸以及摩擦創傷等。

4、其它因素：包括營養不良，例如缺乏鋅、鐵、維生素B群或免疫功能下降。

關於治療口角炎的方式，朱育瑩說，只要找出造成口角炎的主因，並加以治療即可。若為細菌感染就使用抗生素口服或局部抗生素；若是念珠菌感染，則使用抗黴菌藥物；若有不合宜的假牙或牙齒本身就咬合不正，可能需要進行矯正；若是缺乏特定營養素，應在飲食方面注意，建議多攝取豐富的蛋白質、鐵和維生素B群。另外，局部類固醇軟膏可以緩解口角裂紅腫和疼痛，也可使用沒有添加色素或香料的護唇膏，來保養唇部。

至於如何預防口角炎，朱育瑩表示，應避免接觸皮膚過敏原和刺激物；飲食注意均衡及多喝水；保持嘴唇濕潤，但少用口水舔嘴唇；戒除吸煙習慣；盡量不要使用過期化妝品，就能降低患病機率。

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