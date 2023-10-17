荷蘭海軍本周退役了4艘海象級潛艦(Walrus- class)的第一艘-海象號(Zr.Ms. Walrus)，據荷蘭國防部稱，海象號在拆解後，剩下的資材料會為其他3艘姐妹潛艦的備用零件，以繼續維持運作。中華民國海軍的劍龍級潛艦(海龍、海虎)，採用的是「劍魚級潛艦搭配海象級內部系統」的設計，因此它可稱為劍龍級的父執輩。

防衛新聞(Defense News)報導，荷蘭海軍表示，海象號在海上航行總天數達到3000天，參加了14次軍事行動，終於在上周四舉行降旗退役儀式。荷蘭皇家海軍潛艦部隊司令范-贊登（Jeroen van Zanten）說：「海象號的退役，將有助於荷蘭海軍在未來幾年保持對水下戰力的維持。 」

海象級是荷蘭海軍第2代潛艦，前一代為劍魚級(Zwaardvis)，與劍魚級直接沿用美國白魚級潛艦藍圖不同，海象級有許多荷蘭自己設計的部分，因此排水量略大一些，並且艦尾的十字舵改成X舵。

海象號於1979年開工生產，其間遇到不少困難，因此建造時間相當長，1983年，RSV船廠因財務困難破產，海象號卻還沒完成，政府只能幫忙另組公司繼建造。1986年，還在船廠的海象號失火，指揮室嚴重受損，事後調查是工程用電起火造成。雖然評估後可以修復，但是完成時間再次推遲，並且追加2.25億荷蘭盾的成本，。最終海象號在1989年終於完成，比2號艦「海獅號」還晚服役，此事在荷蘭政界稱為「海象事件」。

儘管海象號的生產過程有各種波折，但此級潛艦普遍獲得好評，標準淚滴型艦身，使它有著不錯的航速，水上航速15節，水下航速21節。

不過，海象級已經超出了原本的服役年限，原先服役滿25年後，就應該要規畫下一代潛艦，結果取代計畫一直拖延多年。

荷蘭在今年 7月收到法國海軍集團(Naval Group)、瑞典紳寶考庫姆斯(Saab Kockums)、德國蒂森克虜伯海事系統(ThyssenKrupp Marine Systems)的投標書，希爭取為荷蘭建造4艘新潛艦。荷蘭政府表示，新潛艦的造價將超過25 億歐元（約852億新台幣），但是荷蘭媒體的推估，認為預算可能超過45億歐元(1534億新台幣)。