法國計劃於2024年初開始，每月的供應量提供給烏克蘭的155毫米砲彈增加3倍，目前法國每個月供應給烏克蘭的砲彈1000枚，可望提升到每月3000枚，以今年3月的烏軍公布的消耗水平來說，可供烏軍打「1天」。

French firms to triple 155mm ammo production, boost weapons output | Click the image to read our story: https://t.co/s2hRIueNL9 — Defense News (@defense_news) October 17, 2023

據《保加利雅軍事新聞網》（Bulgarian Military）17日報導，法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）接受著名報紙《Le Progres》訪問時宣布：「今年，我們每個月向烏克蘭運送1000枚砲彈。然而，明年初將增加至每月3000枚。」

勒克努進一步闡述了法國對烏克蘭的軍事協助，透露他們已培訓了約6000名烏克蘭軍人，特別著重地面戰鬥。

他還表示。2024年預計將有18門新的155毫米「凱薩」（Caesar）輪型自走砲加入法國軍隊。用來回填派往烏克蘭的那一些。

勒克努表示，自烏克蘭衝突開始以來，卡薩自走砲的生產速度有所提升，「已從每月生產2門增加到6門，我們2024年產量能提升到8門，」

他說。此外，他強調，這種增加的生產不僅將滿足出口承諾，還將使我們在2024年之前收回派往烏克蘭的18門火砲的支出。他還指出，首批自行榴彈砲計劃於本月交付法國軍隊。

向烏克蘭供應3倍量的155毫米砲彈的費用，對於法國納稅人和領導層來說還不清楚。但是，與我們本月早些時候報導的西班牙和德國生產的155毫米砲彈相比，當前的原物料價格飛升，也導致砲彈單位成本也翻了3倍。

新公開的合約信息提供了155毫米彈藥目前成本的一些信息，德國萊茵金屬（Rheinmetall）指出，合約涉及的成本在5億歐元（約新台幣170億元）用於生產10萬枚155毫米彈藥，單價在5000歐元（約新台幣17萬元）左右。

歐洲致力於為烏克蘭生產武器彈藥，以協助其在與俄羅斯的戰爭中取得勝利。先前本報報導先後談到，美國的砲彈產能不足、尖端武器外包分工太細、人才斷層導致量產困難以及歐洲軍工業因原物料而躺平的問題。