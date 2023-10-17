有些人外表看似樂觀，但內心其實很脆弱，只是都隱藏起來了。《搜狐網》近日分享3星座外在看起來很堅強，內心卻容易受傷，習慣偽裝不讓人發現，受到委屈時總是默默承受，不希望被人發現弱點。

▎射手座

射手座總是給一種「樂天派」的印象，似乎什麼都不在乎，也不愛計較，一副大剌剌的樣子，活得自由自在，但他們並非無時無刻都很樂觀，私底下其實多愁善感，只是沒有表現出來，每當受到委屈時，也不會向人傾訴，反而會裝出開心的樣子。

▎天秤座

天秤座天生比較自卑，平時喜歡偽裝自己，裝出堅強的模樣，生怕被別人看不起，所以比任何人更努力生活，一旦放鬆下來，天秤座內心的擔憂與無力感就會釋放出來，對什麼都感到害怕，尤其在感情裡最沒安全感，需要安慰與呵護。

▎雙子座

雙子座整天嘻嘻哈哈，看起來好像沒有煩惱，但只是不想展現出脆弱一面，而且雙子座個性多變，就像是雙面人一樣，內在與外表差異大，外在看起來很快樂，也許內心早已傷痕累累，比任何人還玻璃心，遇到一點不開心的事情，就會放在心裡難過很久。