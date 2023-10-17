美女主播劉盈盈日前入住有錢也不一定訂得到的民宿，它被號稱「全台最難入住」，因為每一個浴室都有大片落地玻璃，直接眺望太平洋龜山島，看著蘭陽平原的山海一線，台灣絕對比你想像的美麗！

劉盈盈15日在臉書嗨喊「OMG！幸運女神降臨～」，透露終於來到全台最難入住的民宿，有錢也不一定訂得到，而且地圖網站也找不到，因為民宿主人只想招待好朋友，一般人很難有機會，真的要用「往來無白丁」才能形容這座頂級私宅，因為包括舒淇、林心如、霍建華、彭于晏、周杰倫…，還有富邦集團董事長蔡明忠、聯華神通集團董事長苗豐強夫婦等，都度過遠離塵囂。

劉盈盈也揭秘，到底是什麼這麼吸引政商名流的來，其一是無敵夜景搭配全球十大泡澡浴缸！。再來是， 6間套房，從藍色海洋房到巴厘島房，從裝潢到傢俱，每個細節，每一間房間的裝潢，令人驚豔不已。

她體驗後更表示，至於被藝人朋友們封為全球最美的浴缸，是因為每一個浴室都有大片落地玻璃，躺在浴缸內，直接眺望太平洋龜山島，看著蘭陽平原的山海一線，台灣絕對比你想像的美麗！