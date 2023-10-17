縣府17日移交公辦民營的「戊山園」試辦使用。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為照顧弱勢長者，積極推動智慧照護服務，向經濟部申請補助4套的智慧照護設備-排泄物處理裝置，成為全台率先導入使用的縣市政府；縣府17日移交公辦民營的「戊山園」試辦使用，希望減少泌尿道感染、褥瘡發生，更能降低照護人力負擔和廢棄物數量。

縣長鍾東錦、議長李文斌等人肯定這套「臥床族免治馬桶」的優異功能，期望業者盡早大幅降低成本、讓設備普及化，擴大造福有長照需求家庭，並指示衛生局擴大爭取補助，提升長期臥床長者照顧品質。

衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣老年人口不斷攀升，長照需求日益增加，照護長期臥床的長輩，遇到最大問題是排泄物能否立即處理，進而衍生泌尿道感染、褥瘡等嚴重問題。

經由議長李文斌引介這套「智慧照護設備-排泄物處理裝置」，專案向經濟部中小及新創企業署申請9成的補助，初期獲補助的有4套設備，今天起移送給公辦民營的安養機構「戊山園」使用，更是全國21縣市中第一個導入使用的縣市政府。

縣府舉行移交儀式，縣長鍾東錦率領衛生局長張蕊仙、長照中心等團隊主持，在議長李文斌、議員禹耀東、徐永煌、楊明燁和許櫻萍見證下，設備移交給戊山園主任許馨怡；現場也由廠商「大心生物科技公司」副總經理許立人介紹暱稱「臥床族免治馬桶」設備的操作方式和優點。

許立人說，「臥床族免治馬桶」設備團隊花費6年研發取得專刊，用奈米科技製造的矽膠材質杯體，承接臥床長輩的排泄物，穿戴式尿布內有晶片，當感應到排泄物進入杯體後，啟動抽收、清洗和烘乾殺菌等程序，可以重複清洗、長時間無人照護使用，因此也稱為「臥床族免治馬桶」。

他說，根據統計，安養機構臥床住民一天約使用6片尿布計算，每年約可節省使用8760片尿布、節省17.5萬，每人每年減少約3公噸的尿布廢棄物。

縣長鍾東錦說，長期臥床長輩最大隱患是無法及時表達排泄狀況，在長時間使用尿布情況下常發生泌尿道感染、褥瘡等情形，直接造成長輩不幸往生的主因之一，有了這套智能設備照護，老年人馬上獲得清潔舒適，減少尿布耗材負擔和醫護照護人員工作量，又節能減碳，值得大力推廣，並指示衛生局和長照中心合作，擴大向經濟部爭取補助，嘉惠更多有長照需求的長輩。

不過，由於每套設備要價近25萬，對一般家庭是沉重的經濟負擔，縣長鍾東錦、議長李文斌都強力建議業者，盡速設法大幅降低售價，才能讓智慧長照設備普及化，走入家庭服務更多長照需求患者。

許馨怡說，試用這套智能設備前，每2小時需為住民檢查或更換尿布，啟用設備後，只要3小時巡視設備正常運作即可，大幅節省照護人力和耗材開銷，只不過價錢略高，短時間難以擴大推廣。

縣府統計，苗栗縣縣老年人口目前有9萬9472人，65歲以上老年人口比率已達到18.6％，並且逐年上升中，在高齡化社會中長期照顧服務的介入會越來越多元且日益重要，未來也將會在更多服務中導入科技智慧，節省人力及物力成本，並提升服務品質。