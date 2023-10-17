民進黨主席賴清德昨到陽明交通大學演講，提及未來要蓋13萬戶社宅時，被學生吐槽賴在台南市長任內一戶都未完成，且賴競辦竟還要求侯友宜具體說出要蓋多少戶社宅。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，民進黨「選前開支票、選後芭樂票」的騙票伎倆，已是惡名昭彰，過去喊出8年要蓋20萬戶，但至今由中央興辦並完工的社宅根本不足5千戶，達成率低到連3％都不到，「賴清德一棒接一棒，棒棒皆死當。」

陳批評，民進黨只能拿包租代管、未完工的部分來「灌水虛報」，欺騙大眾。民進黨政府前帳未清已信用破產，賴清德又再承諾要蓋13萬戶社宅，這種詐騙慣犯，鬼都不信，怎麼還有臉要求別人說蓋多少戶？

陳柏翰表示，賴清德在演講中指出，蔡英文任內興建12萬戶社宅，先不說這已是打臉自己8年20萬戶的支票，根據住都中心全國社會住宅興辦進度，細究這12萬戶的數字，興辦主體其實包括中央與地方，當中有許多更是還處在興建中、待開工、規劃中的階段，實際上由中央興辦並且已完工的戶數僅4671戶，達成率只有2.3％，完全不及格。賴清德現在還要再提出蓋13萬戶社宅的政見，恐怕跳票成績是一棒接一棒，棒棒皆死當。

陳柏翰也表示，賴清德在台南市長任內，居住正義更是交出了社宅0戶的空白卷，而在擔任行政院長期間則是執行不力，讓蔡英文總統的20萬戶跳票，沒想到現在為了選舉，竟然可以空口說白話，又再加碼膨風喊出社會住宅、包租代管、租屋補貼要達100萬戶的政見，恐怕只會繼續跳票，繼續讓人民失望。也難怪會有上萬青年走上街頭表達怒吼，質疑賴清德根本不重視社福及住宅政策，也無視於社會正義的實踐。

至於賴清德辦公室今發出新聞稿，質疑新北近兩年社宅興建0戶，還要求具體說出要蓋多少戶，陳柏翰則表示，民進黨的社宅數字都跳票，現在賴清德提出的數字連鬼都不信，怎麼還會有臉要求別人？侯友宜一直以來都是務實做事、不講空話，於新北市長任內已興辦1萬1千戶社宅，而目前包括容積獎勵、都更分回等多元取得，加上已在6處整體開發區劃設社福設施用地，預計可興辦7100戶社宅，這都是鐵錚錚的事實，請民進黨不要再造謠抹黑。

陳柏翰也指出，侯友宜日前也提出了「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」的五大居住政策，未來更會把新北的成功經驗帶到中央，以多元方式興辦社宅及採用輪候制，全力協助有需要的青年與弱勢民眾。