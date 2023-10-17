來自台東的浪人公開分享台東衝浪浪點及經驗。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東金樽是全台唯一國際衝浪比賽的場域，經世界衝浪聯盟(WSL)選定為「世界衝浪賽事總冠軍」賽場後，成為全球好手朝聖的衝浪勝地，台東縣政府今日宣布「2023台灣國際衝浪公開賽」將於11月6日至12日於金樽舉辦QS5000積分賽(Qualifying Series)及國內男女長板職業組別，並首次加碼辦理「衝浪音樂節」。

今年邁入第13年的「2023台灣國際衝浪公開賽」，不僅首次同時舉辦QS5000 男／女短板積分賽及國內賽，且是WSL年度全球僅8場的最終場，雖然仍在報名階段，但目前已有超過10個國家的頂尖選手將參賽，活動現場周邊亦推出SUP立槳體驗、海洋手作體驗、衝浪市集，並結合11月11、12日「衝浪音樂節」，帶來濃厚衝浪搖滾氛圍。

台東縣副縣長王志輝表示，台東擁有得天獨厚的天然環境，長期吸引國內外衝浪好手前來朝聖，今年第1次結合衝浪音樂節，勢必帶給前來台東旅遊的民眾更豐富的體驗。

現場來自長濱擁有18年浪齡的資深選手陳建祥，從2015年開始參與台灣國際衝浪公開賽，他也感謝台灣國際衝浪公開賽提供國內外選手一較高下相互切磋的海上擂台。

台東縣政府指出，2019年台東金樽所誕生的世界青少年女子冠軍，同時是2020東京奧運首屆衝浪項目銅牌的日本都築有夢路(Tsuzuki Amuro) 選手，以及2024年將代表日本出戰巴黎奧運的松田詩野(Matsuda Shino) 選手，除此之外，世界極限運動會(X Games)滑板項目公園組2021及 2022雙冠軍，於今年轉戰職業衝浪賽事的年僅15歲英日混血的斯凱布朗(Sky Brown)也將來台參賽。

另外，衝浪音樂節在11月11、12日邀請到麋先生、老王樂隊、無妄合作社及八十八顆芭樂籽以及台東在地特色樂團接力開唱。此次賽事相關報名及活動資訊請上台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢。