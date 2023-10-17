美國前總統川普執政時期，有眾多移民家庭於美國和墨西哥邊界遭受親子拆散之苦。美國現任總統拜登的政府今天同意與提出集體訴訟的家庭和解。

法新社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中說：「在西南部邊界拆散家庭的做法很可恥。…這份協議將讓分離的家人更易團聚，並為他們提供重要服務，以幫助他們回復正常生活。」

美國司法部表示，依照和解協議，遭到拆散的家庭將獲得支援服務。協議尚待美國聯邦地區法院法官批准。

支援服務包括提供移民申請的法律協助，還有住房援助和一些醫療保險，但不包含任何金錢損害賠償。

美國司法部表示，這份擬議的和解協議也設下新標準，以限制未來再有親子分離，並禁止政府在8年內拆散移民家庭。

美國司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）說：「今天的協議藉由提供服務給這些家庭，並實施防止未來再有離散家人的政策，來著手解決家庭失散造成的衝擊，並且有助確保這類事件不再發生。」

拜登（Joe Biden）2021年1月就任後不久，即於2月發布行政命令，承諾「保障（移民）家庭不分散，確保入境美國的兒童不會與家人分離」。

川普（Donald Trump）政府對非法移民實施所謂「零容忍政策」下，2017到2018年美墨邊界估計有4000個家庭被拆散。

在集體訴訟中代表移民家庭的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）執行長羅梅洛（Anthony Romero）表示，這份和解協議「結束了川普執政最黑暗的一章」。

他說：「我們為了實施仇外政策，把孩子從家人懷抱裡強行拉走，這是美國長久的恥辱。」