日本知名服飾品牌優衣庫（UNIQLO）的母公司迅銷（Fast Retailing）上一會計年度（8月底止）淨利創新高紀錄。據日媒報導，迅銷決定從10月起對中國優衣庫門市的銷售人員平均加薪28%，最高更上看44%，希望能透過改善待遇，提升員工工作意願，並招募到優秀人才。

今年7月，1名大陸大學生在優衣庫打工後，上網吐槽薪資低，「大學生就活該一小時16元（人民幣）（約新台幣72元）給你打掃衛生？」指控優衣庫薪資少、規矩多、工作累等等，有壓榨勞動力之嫌。優衣庫的薪資問題因此登上微博熱搜。當時優衣庫兼職員工的時薪在10幾到20幾元人民幣之間。

據《日本經濟新聞》報導，這次調薪首先將針對北京、上海、廣州與深圳門市的銷售人員，包含全職員工與實習生。今後還計劃將對象擴大至地方城市的門市員工。

大陸科技媒體36氪指出，優衣庫加薪的消息已經流傳有一段時間。9月起小紅書等平台都出現關於優衣庫員工加薪的討論。有優衣庫員工發文聲稱，北京、上海、廣州與深圳地區的實習生時薪將上漲到30元人民幣（約新台幣135元）。正式員工薪酬也根據不同職等有所調整，初級（PN）、中級（AP）、高級（SP）員工月薪分別上調1000元人民幣（約新台幣4480元）、和1100元人民幣（約新台幣4928元）與1200元人民幣（約新台幣5376元）。

優衣庫大幅加薪引發大陸網友熱議。有網友稱，「漲的比例太令人羨慕了」、「北京某報：優衣庫漲薪傷人傷已」、「現在國內經濟多差啊，到處降薪，有漲的消息都能上熱搜」，還有網友證實加薪幅度確實驚人，「因為漲的多，直接6000，前同事上周告訴我的」。