擔任行善團長的新營區長翁振祥（左五）、副團長魏千芸率（右五）感謝柳營奇美醫院與容愛關懷協會長期對弱勢長者的關懷。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

重陽節前夕，台南市新營區公所行善團攜手柳營奇美醫院、容愛關懷服務協會，17日至轄內50戶獨居長輩家中慰問訪視，除了捐贈防寒棉被等關懷物資，因應登革熱疫情，也送上捕蚊燈，讓老人家感受到社會溫情。

擔任行善團長的新營區長翁振祥17日和副團長魏千芸率領團員，與柳營奇美醫副院長院林振冬帶領社會服務部專員吳憲政、社區發展組組長陳怡伶，以及容愛關懷服務協會祕書長甘士照、執行長李春桃等人訪視弱勢獨居長輩。

翁振祥表示，本次行善團媒合柳營奇美醫院與容愛關懷協會致贈長者營養補給品，以補充日常飲食缺乏的營養素；另也感謝麻豆寢具業者林旭宏聽聞本次活動為關懷獨居長輩，立即情義相挺，以愛心公益價格提供防寒棉被，讓行善團採購再贈送給獨老。

翁振祥也提到，也感謝柳營奇美醫院秉持著「利他、分享、在地化」回饋地方精神，與容愛關懷服務協會已連續2年提供營養品，攜手新營區公所辦理公益活動，這次代表公所頒贈感謝狀，感謝2單位對弱勢長者的關懷。