巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯突襲以色列後，以色列執法機關隨即加強切斷加密貨幣市場與哈瑪斯連結，已下令關閉數十個加密貨幣帳戶，並凍結價值數百萬美元的加密貨幣。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，熟知以色列執法行動的人士告訴該報，自哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲以來，逾100個在全球最大加密資產交易所幣安（Binance）的帳戶已被關閉。當局另外還要求提供多達200個加密貨幣帳戶的資料，其中多是幣安的帳戶。

幣安證實，自夏天以來，已「封鎖」了「一小部分」帳戶，並表示，公司「遵行國際認可的制裁規範」，但拒絕進一步評論。

多國政府與監理機關多年來一直警告，恐怖組織可能利用規範鬆散的加密貨幣市場接收及移轉金錢。不過，以巴衝突再起後，哈瑪斯及相關實體進行大量的加密貨幣募款，讓這類擔憂變得更為迫切。

以色列國家網路安全局（Israel National Cyber Directorate）執行董事亞歷山卓維奇（Tom Alexandrovich）分析，在這段戰爭時期，加密貨幣是資助恐怖主義行動的主要問題，這是因為沒有其他選項，「自這波攻擊以來，（加密貨幣資金）數量已大幅增加」。

被廣泛用於加密貨幣交易的泰達幣（Tether）昨天表示，已凍結32個與以色列和烏克蘭「恐怖主義及戰爭」有關的位址，並控制超過87萬3000美元（約新台幣2820萬元），但未透露帳戶被封鎖的時間點或以色列及烏克蘭之間的資產分配。

根據「金融時報」看到的以色列執法機構文件，過去一週，許多社群媒體貼文都涉及為哈瑪斯相關組織募集加密貨幣捐款。

熟知以色列執法行動的人士指出，自7日以來，已發現約150個與哈瑪斯及其他團體有關聯的捐款計畫。以色列警方上週在社群媒體發文表示，已凍結一些被哈瑪斯用來募資的帳號，但警方拒絕評論有關幣安一事。

美國金融監理機關也曾表示，幣安流通的金錢與哈瑪斯有關聯。美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）今年3月對幣安提起的訴訟指出，幣安資深高階主管於2019年接獲「有關哈瑪斯交易」的資訊。

以色列官員表示，在哈瑪斯7日發動突襲之前，以色列執法官員就已開始追蹤疑似與資助恐怖主義行動有關的加密貨幣帳戶。

過去2年，以色列當局已凍結多個疑似與哈瑪斯及其他中東武裝團體有關的加密貨幣帳戶，其中涉及數百萬以色列貨幣謝克爾（shekel）。

在6月另一項行動後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）直言，由於牽涉數位貨幣，打擊資助恐怖主義變得更加複雜。金融穩定委員會（Financial Stability Board）等全球監理單位正著手規劃一項架構，來處理加密貨幣資產中有關資助恐怖主義的問題。

亞歷山卓維奇說：「我認為各國政府需要注意科技發展多麼快速，恐怖分子很聰明，我們需要追蹤他們。」