以色列與哈馬斯之間爆發戰爭全球矚目,不僅可能引爆中東地區大規模衝突,還對世界權力平衡產生影響。外媒引述專家分析稱,中東這場戰爭將使得美國和歐洲的資源被擠佔,俄羅斯在烏克蘭戰場上的壓力將緩解,中國亦將獲得新機遇。

《華爾街日報》指出,這次中東戰火的長期影響難以預料,首先取決於以色列能否把哈馬斯清除掉。另一個關鍵問題是,加薩平民傷亡與日俱增,以色列在外交上的壓力極大。這場戰爭無疑有利於美國的一些主要地緣政治對手。中國、俄羅斯和伊朗長期以來都試圖挑戰由美國支持的國際體系,現在美國分身乏術,這些國家有機可乘。

報導認為,俄羅斯很可能是這場不斷蔓延的動盪局面的最明顯受益者。由於巴勒斯坦死亡人數不斷上升,俄羅斯譴責西方政府的虛偽,並藉此引開外界對烏克蘭的注意力,盡可能延長中東的衝突。中國也以數十年來從未有過的方式支援巴勒斯坦,導致與以色列的友好關係岌岌可危。在台灣問題上,美國再度因中東問題分神,對中國也有不少好處。

此外,以哈戰爭也對中國在亞洲的主要競爭對手印度造成打擊。近年來印度與以色列的關係日益密切,近期更與美國宣佈了一條連接印度、中東和歐洲的經濟走廊計畫,該走廊將通過以色列,成為中國「一帶一路」專案的競爭對手。不過該計畫中的一項關鍵要素是以色列與沙烏地關係正常化,現在因以哈戰爭而擱置,經濟走廊計劃也因而受阻。

報導指出,中東地區的流血衝突的影響還可能導致伊斯蘭激進組織在歐洲國家重新採取暴力行動,正如2014-17年間打擊伊斯蘭國(Islamic State)行動期間所發生的情況。上個周末,支持巴勒斯坦的大型集會人群已經湧上主要歐洲國家首都的街頭,抗議者高呼支持哈馬斯消滅以色列。

專家分析稱,俄羅斯當然希望西方的注意力從烏克蘭轉移開。如果中東戰爭擴大到黎巴嫩,可能直接牽涉到伊朗和美國,那麼烏克蘭本已縮水的軍事援助資源可能會變得更加匱乏。基輔方面已承認存在這一威脅。

但是分析也指出,俄烏戰場與以哈戰場所需要的武器彈藥不同,目前還不會出現排擠效應。最近幾周,烏克蘭面臨的最大風險是美國眾議院部份共和黨議員不願增加對烏援助,但隨著拜登政府尋求將對以色列的軍事援助與對烏克蘭的援助捆綁在一起,中東的這場危機實際上可能會消除拜登政府援烏的障礙。美國智庫專家認為,現在面對一個包括以色列的大型一攬子資助方案,美國應該能夠支持以色列和烏克蘭,同時保持對台灣的承諾。

現在,中東地區戰爭風險與日俱增,中國保持低調,美國急忙派出航母戰鬥群,國務卿布林肯趕往中東各地穿梭協調,以期遏制衝突,顯示美國對中東地區的重要性。今年3月,中國促成了沙特和伊朗之間恢復外交關係的協議,為自己介入中東地區政治歡欣鼓舞,但是西澳大學美國亞洲中心(USAsia Center at the University of Western Australia)首席執行官弗列克(Gordon Flake)說,「中國在中東地區的主要影響力是對中國的市場准入和投資准入,這是它的經濟實力。但是,中國在該地區還沒有硬實力,所以沒人會向中方尋求幫助解決問題。」