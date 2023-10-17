嘉義市立委王美惠今天在立法院施政總質詢時，針對中央前瞻計畫補助款提出質詢，獲得行政院長陳建仁答詢表示，前瞻計畫競爭型的補助，是縣市政府提出申請，中央審核補助。嘉市府則表示，請中央兌現鐵路高架化及肉品市場改建經費全額負擔的承諾。
王美惠表示，前瞻計畫的成果，民眾有目共賭，但資訊揭露上不夠明朗，因此讓外界產生誤解，刻意扭曲、汙名化，被拿來當做選舉鬥爭的工具。
王美惠還說，在野黨甚至公然批評，立法委員爭取前瞻不力，對於這種不了解政策流程的抹黑攻擊，實在啼笑皆非。
陳建仁表示，前瞻經費是由地方政府提出計畫方案後，向中央申請，國發會及相關部會有其機制，做經費審核，如果地方政府提出的計畫審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計畫補助。
王美惠也質詢選舉假訊息的問題，王美惠說，自已就是假訊息的受害者，報案後警方毫無後續查案進度，深深感受到，政府在打假訊息的執行力，尚待加強。
另外，王美惠爭取「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助、「嘉義市圖書館總館」公共建設計畫案，請行政院全力支持，獲陳建仁表示會支持，也會一起努力。
嘉義市政府則表示，無論是前瞻基礎建設計畫，或是中央各部會各項專案計畫型補助，只要是地方政府能夠申請的，市府各局處都努力提案，爭取補助。
市府規畫「十大旗艦計畫」，推動嘉義市西區大發展、東區大進步，各項建設都需要中央大力支持，也希望中央早日兌現未完成的承諾，例如嘉義市鐵路高架化全及肉品市場改建經費，中央原本承諾全額負擔，最後都還要地方部分負擔，相對排擠其他建設經費。
另外，嘉義市民殷切期盼的高鐵嘉義站連外軌道建設、還有文化新絲路重要節點的圖書館群計畫中的圖書總館，都需要中央大力支持、幫忙。
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