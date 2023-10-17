嘉義市立委王美惠今天在立法院總質詢時請行政院說明前瞻經費補助作法。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立委王美惠今天在立法院施政總質詢時，針對中央前瞻計畫補助款提出質詢，獲得行政院長陳建仁答詢表示，前瞻計畫競爭型的補助，是縣市政府提出申請，中央審核補助。嘉市府則表示，請中央兌現鐵路高架化及肉品市場改建經費全額負擔的承諾。

王美惠表示，前瞻計畫的成果，民眾有目共賭，但資訊揭露上不夠明朗，因此讓外界產生誤解，刻意扭曲、汙名化，被拿來當做選舉鬥爭的工具。

王美惠還說，在野黨甚至公然批評，立法委員爭取前瞻不力，對於這種不了解政策流程的抹黑攻擊，實在啼笑皆非。

陳建仁表示，前瞻經費是由地方政府提出計畫方案後，向中央申請，國發會及相關部會有其機制，做經費審核，如果地方政府提出的計畫審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計畫補助。

王美惠也質詢選舉假訊息的問題，王美惠說，自已就是假訊息的受害者，報案後警方毫無後續查案進度，深深感受到，政府在打假訊息的執行力，尚待加強。

另外，王美惠爭取「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助、「嘉義市圖書館總館」公共建設計畫案，請行政院全力支持，獲陳建仁表示會支持，也會一起努力。

嘉義市政府則表示，無論是前瞻基礎建設計畫，或是中央各部會各項專案計畫型補助，只要是地方政府能夠申請的，市府各局處都努力提案，爭取補助。

市府規畫「十大旗艦計畫」，推動嘉義市西區大發展、東區大進步，各項建設都需要中央大力支持，也希望中央早日兌現未完成的承諾，例如嘉義市鐵路高架化全及肉品市場改建經費，中央原本承諾全額負擔，最後都還要地方部分負擔，相對排擠其他建設經費。

另外，嘉義市民殷切期盼的高鐵嘉義站連外軌道建設、還有文化新絲路重要節點的圖書館群計畫中的圖書總館，都需要中央大力支持、幫忙。