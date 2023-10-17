副總統賴清德今天出席「台灣美國商會」午餐會，談及兩岸關係，他重申，他會在蔡總統「四個堅持」基礎下，繼續推動「民主和平四大支柱」，充實臺灣自我防衛的能力、強化臺灣的經濟安全與科技實力、建立與全世界民主國家的夥伴關係，並建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力，守護區域的和平穩定。

賴清德今天下午出席「台灣美國商會」午餐會，以「台美共好，Stronger Together」為題進行英文演講。

談及建立共好的醫療體系，賴清德表示，臺灣與美國在醫療衛生領域合作超過20年，合作項目包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。在大家的共同努力之下，臺灣與美國在2020年也簽訂了「醫衛合作瞭解備忘錄」，擴大各項領域的合作。

他指出，未來在醫療上有幾項目標，第一，要降低國人的不健康年數，打造一個「健康臺灣」。根據國健署的統計，目前國民平均餘命延長到81歲，可是不健康年數也達8年之多。我們的願景是讓國人活得越久、也健康越久。

首要作法，他認為，是通過一個原則性的「健康憲章」，擴大醫療與非醫療跨領域的合作，並完成提升醫療品質、改善醫事人員工作環境等工作項目。

第二，加強對癌症的防治，擴大臺美在癌症領域上的合作。癌症從1982年開始，已經連續41年是臺灣十大死亡原因之首。拜登總統在2022年已經宣布將重啟「癌症登月計畫（Cancer Moonshot）」，該計畫和全世界7個國家共同進行癌症研究及治療，臺灣就是其中之一。

根據美國防癌學會的研究，自1991年以來，美國癌症死亡率下降33％，他也已公開宣示會帶領臺灣，在2030年的時候，達到癌症死亡病人減少三分之一的目標。具體作法包括：第一，持續推動癌症的防治計畫，擴大癌症篩檢或基因篩檢；第二，成立百億規模的癌症新藥基金，讓病人能接受先進醫療。

第三，未來，他會與國際上的夥伴共同合作，將臺灣的生醫產業提升為「兆元產業」，讓ICT、醫療服務及生物科技等產業結合在一起。

在兩岸關係方面，他強調，他會在蔡總統「四個堅持」基礎下，包括「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國臺灣的前途需遵循全體臺灣人民的意志」等，繼續推動「民主和平四大支柱」。

他說，包括充實臺灣自我防衛的能力、強化臺灣的經濟安全與科技實力、建立與全世界民主國家的夥伴關係，並建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力，守護區域的和平穩定。

賴清德表示，臺美關係已經達到史上最好， AmCham所有1200名會員、570家企業，不僅在兩國的友誼中發揮無遠弗屆的影響力，更在未來的人工智慧、生醫產業、潔淨能源等領域，發揮關鍵影響力。

他說，就如同40多年前，AmCham選擇與民主站在一起一樣。這次大家一定能在波瀾壯闊的地緣政治變局中，做出正確選擇。只要我們團結在一起，臺灣一定會更好，世界一定會更好。