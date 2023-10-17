高雄市仁武區人口快速成長，近期警專40期16名畢業生分發到高雄各分局後，即支援仁武分局，引發討論。面對仁武分局轄區人口日增，勤務眾多複雜，加上畢業生非即戰力，支援方式並非長久之計，市警局則解釋，已有逐年增加基層佐警員額，將於2024年至2027年再增補員警16名，完成後即可不必再調派警力支援。

仁武區人口數逐年增多，不過仁武分局基層員警額卻僅207人，今年10月12日統調後補11人，現有員額206人，缺額1人，但也看得出隨著產業發展、人口快速增加，治安及交通狀況日益複雜，警民比失衡，也因此近期警專40期共21名畢業生分發到高雄新興、鹽埕、左營、鼓山及苓雅等分局後，其中16名即支援仁武分局，引發討論。

16名仁武分局支援警力分別被分配到澄觀派出所4名、仁武派出所3名、大社分駐所3名、溪埔派出所及大華派出所各2名、鳥松分駐所及仁美派出所各1名，時間為期1年。

2021年仁武分局就曾因警力出現不足引起議論，當時原本決議要以保大支援，但因無人自願，改以抽籤進行，有人憂心影響考績，引發反彈，後來改由警專第37期應屆畢業生支援。有資深員警認為，畢業生剛踏入新工作環境，就得到勤務繁重分局，加上一開始還是得跟著學長姐實務訓練，並非「即戰力」，並非長久之計。

高雄市警局表示，基於治安整體考量，自2011年至2020年起增加基層佐警員額21名，前年至今年增加9名，有效提升仁武分局維護治安與交通量能，考量轄區現階段都市發展近況，警察局將於2024年至2027年再增補員警16名，完成後即不再調派警力支援。