輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳又來了，被民眾補捉到出現寧夏夜市，大吃豆花的畫面，而本以為黃仁勳來了，可望再掀一波AI巨浪，想不到隔日的台股不給力，仍以一根長長上引線的綠K棒收盤。對此，品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰表示，黃仁勳確實可以帶動AI的關注與浪潮，不過不會像上一波那麼大！

黃世聰說，最近國際巿場出現二件令大家關注的事，一是以巴戰爭，二是黃仁勳又來台灣了，他本來將參加台灣鴻海科技日，結果因為戰爭而取消。現在出現在寧夏夜巿，吃了小吃也跟很多人合照，看來他很悠閒。

而黃仁勳今年五月來台灣時，去逛了饒河夜巿，還買了很多東西，他一買大家跟著買，就是因為他的點燃，而當時AI股也是如此。

黃世聰說，當時廣達旗下有一家雲達，專門為NOIDIA做伺服器等相關商品，他去幫忙站台，還把他的招牌皮衣給了雲達當時的總經理穿，雲達股價立即一飛衝天。

當時廣達的股價也在100左右，在黃仁勳加持下一路暴衝，最高還來到282元，由此可見黃仁勳的威力之大。不過，在AI狂潮後，股巿也大約回檔了20%左右。本以為這一波可望AI潮再起，大家卻失望了，這是為什麼呢？

黃世聰強調，台灣的AI股其實是業績沒有發揮，沒有展現出來，所以一旦出現風吹草動外，佷容易就拉回修正整理，至於何時才可能有起色，預計就要在明年。因為明年有很多的利多消息。

至於什麼樣的消息，以及受惠的個股又有哪些？記得鎖定每周二首播，YT頻道之《聰明理財大小世》，讓黃世聰一一解析，把握最佳商機。

《黃仁勳再度來台 重燃AI浪潮？｜黃世聰-聰明理財大小世｜品觀點》

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