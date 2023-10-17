行政院長陳建仁今赴立院備詢，立委王美惠質詢時稱，中央前瞻計畫補助款被汙名化，政府要站出來說話。對此，陳建仁回應，審計部公佈的報告中，前瞻競爭型的補助是縣市政府要提出申請，中央部會才能審核補助。

王美惠表示，前瞻計畫成果有目共賭，但在資訊揭露上不夠明朗，讓外界產生誤解，又正逢選舉，在野黨刻意扭曲前瞻計畫，惡意抹黑造謠，將其當做選舉鬥爭的工具，甚至有人公然批評立委爭取前瞻不利，這種不了解政策流程的抹黑攻擊，令人啼笑皆非。

陳建仁表示，地方要取得前瞻經費，須自行提出計畫方案，向中央申請，國發會及相關部會有其機制，做經費審核，若地方政府提出的計畫，審查無法通過，當然得不到中央的前瞻補助。

針對選舉假訊息，王美惠也說，自已就是選舉假訊息的受害者，報案後警方毫無後續查案進度，深深感受到，打假訊息部分，政府的執行力尚待加強。

另外，王美惠也提及「嘉義市區鐵路高架化」的計畫調整、「嘉義市圖書館總館」的公共建設計畫案，希望中央多出力。對此，陳建仁表示，將支持相關經費補助，共同完善地方建設。