河床劇團近年耕耘VR作品，傳來捷報，分別以《彩虹彼端》、《遺留》，拿下蒙特婁新電影影展與高雄電影節VR大獎，導演郭文泰表示，「非常感謝兩大影展和評審們的肯定。河床雖然已經在劇場領域耕耘了25年，但去年才開始踏入VR創作的領域，整個過程感到十分不可思議。VR讓我們能結合原來的劇場伙伴、結識新的技術伙伴，一起探索不同的可能性，並讓全世界看到河床的作品，是個很棒的經驗。」

河床劇團作品《彩虹彼端》獲得蒙特婁第52屆新電影影展沉浸式體驗最大獎「最佳全景獎」（The Panorama Prize），評審宣佈得獎理由為，「這是一部精心打造的沉浸式體驗，巧妙而深入地探討人類對未知的普遍渴望，細膩地引導欲望與滿足、幻想與現實之間的動態互動。」

另一部作品《遺留》則是獲得高雄電影節國際短片競賽獎項XR組「VR360敘事獎」（VR360 Narrative Award），評審表示，「極佳的詭異體驗，進入創作者的腦袋令人讚嘆，但也慶幸我們最終逃得出來。」

郭文泰表示，期待明年完成河床劇團代表作「開房間VR三部曲」的第三部作品，並有機會在影展、美術館或劇場裡三部連映，「這對觀眾來說，將會是非常特殊的一次觀賞體驗。」