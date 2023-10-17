2024總統大選「藍白合」上週六進行首次會前會，國民黨拋出「民主初選」、民眾黨仍堅持全民調，柯辦總幹事黃珊珊今日在提出2種全民調方案要藍營接招，侯辦執行長金溥聰也強勢回應，不接受折衷方案就不用談下一步。前立委郭正亮透露，國民黨與民眾黨未來談判的重點就是民調的「手機佔比」，因為藍營認為市話會佔優勢；但郭也直言，藍營的迷思是認為靠地方縣市首長、立委、議員動起來，就可以邊緣化民眾黨總統參選人柯文哲，所以金溥聰過程中可能是在計畫破局後要歸咎於民眾黨，「太老實跟他談了」。

對於決定在野最強人選方式，民眾黨今日下午最新回應，也拋出2種方案，皆包括「選擇5家民調，做全手機或手機市話各佔50%」，僅在對比式、互比式和勝負計算上有不同。

郭正亮今(17日)午間在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，對國民黨來說，《TVBS》、《聯合報》這兩家民調不可能會拒絕，而且這兩家民調中，侯友宜也不是沒有贏過，不應該怕成這樣。雙方都會有互不信任的民調公司，會被剔除，但聯合報與TVBS最後都會中選。

郭正亮直言，全台灣的政黨都是用民調決定初選，現在突然搞開放式初選、國民黨自己從來沒有用過，不會有說服力。

郭正亮也在節目中向民眾黨副秘書長許甫透露，未來國民黨與民眾黨爭論的關鍵，應該就是民調中「手機的比重」，因為藍營認為市話對侯友宜比較有利、老人家比較多。

許甫也表示認同，認為這都可以談，但不能不看手機，民眾黨要提出一點，現在真的完全不用市話的人有50%，若不用手機調查，會有一半的民意看不到。

郭正亮也跟許甫說，「政治有時候是爾虞我詐，你們太老實跟他談了」，藍營可能不是真的在討論初選方案，而是在過程中，比賽破局後要歸咎於誰，這是外交跟風度的比賽。但郭正亮說，真的沒看懂國民黨為何要這樣玩，坦白講國民黨有一個迷思：「有14個縣市長、立委、縣市議員那麼多，全動起來就可以把柯文哲邊緣化」，所以藍營要的就是未來談和破局後，可以歸咎到民眾黨身上。

郭也提到，前幾天柯文哲很強勢回應金溥聰，真的要勸柯講話不要這麼快，金溥聰畢竟當過駐美代表，外交這些金都很懂，柯還是要講一些政治語言。