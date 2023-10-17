藍白整合卡關，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今嗆，不願接受折衷方案，「就不必談下一步」，侯陣營暫時不會做出決定，他必須先確認民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊的發言到底是代表民眾黨，還是只是柯競辦或柯文哲本人。柯文哲競辦發言人戴于文晚間回嗆，黃珊珊當然代表柯文哲，也代表民眾黨，不知道金執行長哪裡理解有問題？

戴于文表示，任何調查都可能有偏差，但民調技術具有學術及統計學理論為基礎，是現行社會普遍可接受的方法，作為大學教授的金執行長不會不清楚。不然為什麼國民黨初選也採用民調？

戴于文直言，等了好幾天，侯辦仍然提不出更好的方法，只能在難以執行的機制下，原地打轉，同樣令人失望。

戴于文也表示，黃珊珊當然代表柯文哲，也代表民眾黨，選戰時期兩個單位相互合作，是命運共同體，「不知道金執行長哪裡理解有問題？」

戴于文強調，採用民調的方式是現階段最佳解方，不論A案還是B案，都參採國、民兩黨的機制，柯文哲已盡最大善意與彈性，希望侯辦可以善意回應。