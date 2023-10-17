行政院文化獎得主吳靜吉，今年將獲獎的百萬元捐給紙風車文教基金會，協助推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」，演出將陸續到台中、基隆還有吳靜吉的故鄉宜蘭壯圍鄉等地演出。今（17日）天在宜蘭壯圍鄉古亭國小的場次，吳靜吉也現身一起看戲。

吳靜吉表示，「今日特別感受到壯圍鄉孩子的純樸之心，劇中多數情節讓孩子們融入，面對壞人或是毒品更是動情大喊說不！希望藉由反毒戲劇讓家鄉的孩子都可以提早對毒品及網路交友安全等提高警覺及防範。」

紙風車文教基金會任建誠執行長表示，「毒品氾濫至校園就像颱風一般，國小能加入反毒戲劇工程的行列，每一場演出就像踏出一步，逐步蓋起堤防，希望從現在開始能夠為學校築起一道反毒圍牆。」

紙風車文教基金會希望藉由戲劇的方式讓全國的青年學子對於毒品可以提早防範，特別感謝吳靜吉無私將得獎的喜悅，以反毒戲劇的方式分享給更多人，也讓更多學生因此受惠。