多家媒體報道，美國空軍將有1架B-52H「同溫層堡壘」(Stratofortress)轟炸機，已在星期二降落韓國首都空軍基地。這是B-52罕見的派往韓國，其目的當然是震懾北韓。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，韓國通訊社將B-52的降落，稱為「史上首次」，但是美軍《星條旗報》(Stars and Stripes)則說是「30 年來的首次」。不管怎樣，雖然美國與韓國有軍事安全防衛條約，但是像B-52同溫層堡壘、B-1 槍騎兵(Lancer) 或 B-2精神式( Spirit) 這樣的戰略轟炸機，很少降落在韓國。槍騎兵上一次訪問韓國是在 2016 年，地點是烏山空軍基地。

美國空軍表示，B-52前往韓國，有替2023年首爾國際航太既國防展覽會 (Seoul ADEX)活動撐場面的用意，話活動在首都空軍基地(Seoul AFB)舉行，活動期間，將有兩次飛行展示，也就是飛越會場上空。

美國空軍第7航空軍(Seventh Air Force) 發言人布特拉格(Rachel Buitrago) 少校說：「這些飛行表演、空中表演和靜態展示，包括B-52 在半島上的降落，是我們承諾維繫韓半島和平、穩定和繁榮。」

韓聯社報道，今年的首爾航空展將是歷年最豐富的一次，「將展示各種韓國自產軍品，包括飛機和地面裝備，比如正在開發的KF-21戰鬥機、 FA-50 輕型戰鬥機；陸軍的K2主戰坦克， K9A1 自走榴彈砲等。美軍也會共襄盛舉，最先進的F-22戰機，和EA-18G電子作戰飛機也會抵達，這也有紀念韓美同盟70週年的用意。」