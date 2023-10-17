南韓高人男星李俊昊以偶像團體2PM的成員身分出道，近年來跨足戲劇，在《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等作品中展現精湛演技，獲得不少粉絲的支持。近期他來到台灣舉辦粉絲見面會，事後也在社群上曬出抽空在台遊玩的美照，還驚喜同框男神許光漢，讓不少粉絲嗨翻。

李俊昊日前才來台出席品牌活動，卻巧遇卡努颱風，讓他不得不取消逛夜市的遊玩行程，更在活動上表示：「其實這次還有很多地方想要去，希望下次能夠在天氣好的時候跟大家見面。」許下心願。而李俊昊14日也兌現承諾，舉辦粉絲見面會而再度飛來台灣，事隔3日，他在社群上與粉絲分享這趟寶島行的快樂。

李俊昊寫下：「在台北的瞬間。」並一連附上9張美照，從相關畫面中可見到，他身穿樸素的白色上衣，對著鏡頭露出帥氣俊臉，即便看似休閒，也難以掩蓋男神氣質。此外，他也分享自己在飛機上、吃剉冰、享用麻辣鍋、以及在會場彩排，與滿滿椅子合照的畫面，讓粉絲嗨翻。

此外，李俊昊稍早之前，也曬出與《想見你》男神許光漢的同框合照，並感謝他送給自己的祝福花籃，相關貼文曝光後，吸引不少粉絲爭相前來朝聖，表示：「一時間，不知道該羨慕誰」、「我真的要被帥到創飛」、「這個組合是我最喜歡的兩人。」