獨/街友、流鶯沒人敢處理！老萬華人怒揭「驚人內幕」：講得很好聽

不少人喜歡到萬華龍山寺參拜，不過對面的艋舺公園長年有街友群聚，造成環境髒亂、治安等負面印象，民眾避而遠之。一名在當地做生意的萬華人龍哥(化名)，接受《中時新聞網》訪問，對於街友、流鶯亂象問題，氣憤心聲全說了。
龍哥表示，「各行各業大家都很生氣，民主社會不能打罵，但他們(街友)很不自愛，加上流鶯雜亂現象，誰有辦法來處理?根本沒人敢處理。」龍哥進一步說，「政府官員來，市長當沒幾年就下任了，每次講得很好聽，但做的都不一樣，哪任市長有處理這些問題?」
萬華變得沒落、沒人想要來，龍哥坦言，「我很多朋友的太太想來萬華逛街，擔心治安問題，就會叫太太不要來，你說怎麼辦?」台灣是民主國家，龍哥說，「法律要嚴刑峻法，不要說這個不敢做、那個不敢做，街友也懂得『我要民主、我要自由』，到最後就會無法可管」。
有時會有大學生、善心人士來公園發送便當，做愛心相當歡迎。不過，龍哥無奈地說，「一天發了好幾十個，有的街友很挑剔，像是素食便當就亂丟，製造環境髒亂，工作人員每天清洗，真的好辛苦！」
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