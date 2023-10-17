新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，為鴻海創辦人郭台銘連署，涉嫌提供連署民眾400元獎金，檢警16日前往王增基住處及加油站搜索，查獲現金和連署書等證物，新竹地檢署認王違反總統副總統選舉罷免法，涉嫌重大，向新竹地方法院聲押禁見，新竹地院17日准押禁見。

新竹縣藍營並沒有檯面上政治人物幫助郭台銘連署，據地方人士指出，王增基有願意幫忙連署，日前在其經營加油站內辦活動，發給簽連署書的民眾400元「獎金」。

新竹縣調查站掌握情資，16日到王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依總統副總統選舉罷免法移送新竹地檢署送辦。

檢方指出，王增基涉嫌違反總統副總統選舉罷免法案件，16日執行搜索、拘提、傳喚等偵查作為，承辦檢察官訊問後，認王增基罪嫌重大，且有羈押的必要，向新竹地方法院聲請羈押禁見王男，法院17日上午召開羈押庭，承辦檢察官亦到庭論告，法院裁准押禁見。