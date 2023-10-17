台積電不再考慮進駐龍潭園區三期；資深半導體產業顧問陳子昂表示，台積電二奈米以下的生產基地還有新竹寶山、高雄廠等，現在宣布掰了龍潭廠，真正原因是先進製程青黃不接，即當前晶片的庫存過多、新興需求跟不上來，預計的潛在客戶不敢大膽下單，台積電的最新決策，無疑是替自己多爭取觀望時間，畢竟要蓋一個新廠，投資金額是相當可觀。

桃園市龍科3期擴建案，傳台積電是因為當地居民抗爭、反對徵收，才宣布將不在龍潭設廠；陳子昂認為，台積電在其他地方設廠，也可能遇到地方抗爭議題，這類抗爭仰賴地方政府解決，問題應該不大，不該是台積電決策關鍵的重點。

此外，日本為推動新一代半導體國産化，的日本半導體公司Rapidus 已與美國 IBM 展開合作，這支國家隊二奈米先進製程也預計2027年量產，陳子昂表示，當新興需求跟不上來，後面又有潛在競爭者虎視眈眈，台積電可以藉此替自己爭取多一點決策的空間。