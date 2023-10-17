國民黨中常委蕭景田被控買票幫助台北市議員林杏兒參選，士林地檢署對林提出當選無效之訴，遭士林地院民事庭駁回，士檢不服提上訴，卻因延遲1日超過上訴期，台灣高等法院11日駁回上訴，等於直接「保送」林杏兒當選議員。針對程序導致敗訴，法務部認為有再查清必要，士林地檢署17日傍晚發出新聞稿，「儘速查明，並對外說明，以昭公信」，目前未有任何結論。

士林地檢署新聞稿指出，有關本件本署日前收受高院裁定，院檢對於上訴起算日期認知不同，本署除正深入研議裁定理由，並就當初收判過程進行內部行政調查，本署後續將依照台高檢署指示，儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

士檢2022年偵辦查賄案件，發現蕭景田在林杏兒的競選辦公室內，將現金放入信封，並放林杏兒的文宣，向里長行賄買票，刑事部分依投票行為罪起訴蕭景田等人，並針對當選人林杏兒，向法院提起當選無效之訴，但一審審理時，認為士林地檢署無法清楚說明，林杏兒授意蕭景田買票，檢方舉證不足，駁回士檢起訴。

不過，高院接獲士檢上訴後，僅開庭1次，認為檢察官延誤上訴期間1天，逾上訴期，駁回檢方上訴確定。高院更指出，此案起訴、審理、宣判，向士林地檢署收發人員，以受僱人身分用印收受文書，高院認為士林地檢署收發室人員有權為地檢署收受訴訟文書，並在7月18日送達，上訴期至8月7日屆滿，士檢8月8日提起上訴，上訴不合法，駁回上訴，此案不得抗告，士檢主張實際收判日為7月25日。