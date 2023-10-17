陳桂枝退而不休，仍持續陪伴學子，樂在其中。（陳桂枝提供／廖素慧嘉縣傳真）

陳桂枝退而不休，到社區為銀髮族服務，樂此不疲。（陳桂枝提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎鄉78歲陳桂枝退而不休，雖然長期接受化療，將病痛放一邊，依然滿懷熱情當志工，關懷社區銀髮族、服務弱勢，成為志願服務典範，獲竹崎鄉灣橋社區發展協會推薦，榮獲中華民國老人福利協進會第58屆「全國模範老人」殊榮。

從幼兒園長退休後，陳桂枝加入台中榮總灣橋分院志工隊至今，「將心比心」服務高齡或行動不便患者，服務貼心、到位，並擔任志工隊長6年，還連續3年受聘院方醫療品質暨病人安全管理會「院外委員」職務，參與勸募器官捐贈達成簽署目標數，盡心盡責。

陳桂枝還積極參與社區公益，樂善好施，排除萬難創組社區志工隊，連任7年隊長，致力招募、培訓志工，已有60餘名志工，分工合作服務社區，今年4月卸下隊長，卻仍服務不中斷。

陳桂枝熱愛孩子及教育，在竹崎鄉圓崇國小擔任圖書志工，不時獎賞鼓勵孩子們熱愛閱讀，還協助校方將閒置空地開闢菜園，種植蔬菜，讓孩子和社區據點長者親近植物，共享蔬食美味。

陳桂枝未與子女同住，「愛人愛己」用心關懷社區獨居老人們的生活起居，主動擔任關懷訪視員，定期訪視個案，照顧老人家如同家人，曾獲多個單位金、銀、銅牌志願服務獎鼓勵，還獲選2018年竹崎鄉好人好事代表。

陳桂枝笑稱自己是「雞婆」個性，其實她一心一意就想著趁有能力、體力和行動力時，盡力幫助需要的人，她認為，雖然忙碌，受益最多的還是自己，生命不要留白，珍愛身邊的人事物，過好每一天，處處有愛，則世事無礙。