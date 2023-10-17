王姓男子2020年和好友及好友女友等多人一起到KTV夜唱，王男竟趁著好友女友酒醉，對其撫摸胸部，並強吻試圖硬上。而好友竟目睹一切還因不想戳破而裝睡，甚至稱想看女友是否自願與王男發生性關係。桃園地院依妨害性自主判王男2年6月，可上訴。

桃園地院審理，王姓男子2020年和好友及好友女友等多人一起到KTV夜唱，眾人酒酣耳熱，一起回到王男住處睡覺。在計程車上，王男發現好友的女友酒醉，竟撫摸其胸部。且好友目睹行為，但認為與女友透過交友軟體認識，還一度懷疑女友主動勾引王男，且不想揭發而尷尬，竟裝作不知，只是偷看。

眾人下車後，王男、好友將女子扶到房間睡覺，因女子認為脫掉內衣睡覺比較舒服，她褪去內衣後睡著，王男竟跨坐到女子身上，以雙手壓制女子身體，女子驚醒後，王男強吻女子臉部、嘴巴，並掀起女子上衣親吻其胸部，並伸出狼爪撫摸女子下體。

好友在王男下床後，隨即發現此事，但不想揭發，只是在旁觀看，甚至一度假裝翻身，王男還嚇到一度停手。女子也一度躲到男友身旁並喊救命，但男友未有動作，女子也被王男拉走。後來女子強行反抗下，王男才作罷。

女子逃離房間後，尋找其他同住的友人報警，但沒有人理她，最後女子將門反鎖，並揚言跳樓，朋友才趕緊報案。

王男稱其當天酒醉，不記得發生什麼事情。辯護人也說，女子的內褲、衛生棉條都沒有檢出男性染色體，女子說法悖於事實。女子男友則說，高中時與王男認識，2人關係很好，至於女子則在交友軟體認識，1周後就開始交往，當時有見到王男猥褻女友，但怕阻止會很尷尬，也不想戳破友情，因此瞇眼觀察。

女子哭訴，指男友竟然想看自己是否自願和王男發生關係，還一直被罵，當時也沒人相信她，也沒人要幫她報警。

桃園地院認為，女子說法證述明確，且前後一致，若非親身經歷或親眼目睹，實難憑空杜撰該等情節。依妨害性自主判王男2年6月，可上訴。

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