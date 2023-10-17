近年來許多人都認為國旅成本高昂，因此選擇出國旅遊。一位爸爸近日查詢旅遊房價時，發現透過VPN的香港IP跟台灣IP差價竟然高達20%，住一晚價差最高達2千元，讓他直呼「為何台灣人身分～住宿會比較貴呀？台灣人又沒賺得比較多～」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，住宿是他近年來帶小孩出遊最有感的花費，前幾天使用公司裝有VPN的香港IP位址電腦，上訂房網站查詢房價時，發現房價優惠許多，隔幾天後使用家裡的台灣IP電腦，同樣上訂房網站查詢房價卻大不相同，「同一天住宿～同樣人數～竟然有高達20%的價格差異～」。

之後原PO決定以公司電腦VPN改變IP位址再度查詢，時間僅差1分鐘，可以看到以香港IP查詢桃園市住房時，2大2小一晚房價為7636元、8775元，不過透過台灣IP查詢同樣的住房條件，同飯店的2大2小一晚房價卻是9359元、10823元，每晚價差1723元、2048元，讓原PO忍不住直呼，「為何台灣人身分～住宿會比較貴呀？台灣人又沒賺得比較多～」。

對此，許多網友紛紛回應，「自己人比較盤」、「這下給我想用VPN訂房的想法了」、「只會賺自己人的錢，過份」、「台灣住宿真的很貴，住多了你會發現飯店官網比較便宜，有活動更優惠」、「原來我之前都被陰了，要用VPN訂較便宜」、「這不就是像國產車商給的台灣價87萬…」。

有內行人則說明，「其實飯店都是收到一樣的錢，那是訂房網的設定…」、「首先其實很多優惠折扣會給外國人，這訂房系統後台就可以設定折扣方式，要給哪一個國家預定房間有優惠」、「訂房網系統會坑人已經不是第一次了，之前有上新聞…現在的系統會判斷你如果常用，會給你更高費用…」、「我個人以往經驗，至少台灣用戶在試用訂房網站不管哪一家，基本上房費都會比飯店官網還要貴10-30%。現在我只會用訂房網找房型，再私下去找飯店的官方訂房網站」。