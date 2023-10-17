金融業工作向來有「金飯碗」稱號，也是許多新鮮人願意投入的產業，不過有網友近期進入銀行業工作，直呼櫃員根本是大屎缺，每天上班都好痛苦，想要找到新工作以便提離職。遭遇引起許多苦主共鳴，直呼擔任櫃員壓力大，甚至想到上班就想哭。

一名網友在Dcard發文表示，進入銀行擔任櫃員一個月，才發現是個大屎缺，原本打算撐到領完年終讓履歷好看一點，不過現在每天都過得很痛苦，好想找到新工作馬上轉職，對於人生方向感到迷茫，只好上網請益「請問前輩都做多久離職或轉職？不走金融業這份銀行資歷真的重要嗎？」

貼文引發討論，許多網友建議離職，「妳待三個月，年終才一點點，根本不可能超過一個月」、「如果之後沒有想走金融業，這份資歷其實也不太重要」、「考公股吧，我在公股不用業績，但是就意思意思推銷一下而已，給主管看一下有推就好」、「行員根本就拋棄式道具，客人都處理不完了還要扛業績，信用卡、賣保單，理專太廢還要幫轉介客人，要轉就快轉吧」。

原PO經歷的痛苦，不少櫃員同業也坦言撐不下去，「我自己是做了快三個月的試用期，也打算這個月底離職，事多壓力大還要面對奧客」、「我也是待一個月就想逃，每天回家滑104」、「我之前是待到試用期後沒多久就提離職，因為真的太痛苦了，每天下班回家想到隔天又要上班就會很想哭」、「我也是快三個月⋯每天都想提離職」、「我現在面臨到跟你一樣的問題，每天上班都過得好痛苦，好想逃離櫃員」。