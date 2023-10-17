台北市文山區1 名43歲陳姓男子，因為line帳號遭到檢舉，因此帳號遭到封鎖無法使用，陳男一時情緒低落心生輕生念頭，經警方迅速趕往現場，不斷開導後，終於成功挽回一條寶貴生命。

警方表示，43歲陳姓男子因LINE帳號遭網友惡意檢舉，致其被LINE公司封鎖無法使用，引發其情緒焦慮，心生輕生念頭，期間，陳男深怕家人或鄰居知道此情，僅不斷輕聲重複著向員警傾訴因LINE帳號遭惡意檢舉無法使用，使其莫名焦慮躁動，經員警不斷以「父母親尚在，如這樣想不開，會使老人家傷心」等語勸說下，並告知可就近至醫院尋求協助，終於打消陳男自殺念頭，返家休養。

文山第一分局呼籲民眾尊重及珍惜生命，生活中遇有各式各樣難題，應尋求適當的出口及身邊資源協助，相關社福或醫療機構都能給予專業關懷輔導，若須諮商或相關協助可撥打臺北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858（幫幫我吧）。

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