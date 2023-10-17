王彩樺透露兩眼接連被確診白內障。（趙雙傑攝）

王彩樺（左）今蒙上雙眼，體驗看不見的不便。（趙雙傑攝）

王彩樺今（17日）出席愛盲基金會活動，透露2017年在開車時突感覺視力模糊，嚇得趕緊安排健檢，經過醫生診斷後確定左眼患有輕微白內障，在醫生的建議下接受手術治療；沒想到2年後，換右眼開始模糊，只好再次進行手術，且一併解決近視問題，「我兩眼都有裝水晶體，眼睛真的太重要。」

她與胡宇威、夏和熙合作實境節目《我們這一攤》，為了考察，曾從夜市頭吃到夜市尾，讓她在短時間內胖了5公斤，還出現膽固醇過高的情況，嚇得她直呼：「我過去從來沒有膽固醇過高的問題。」她目前均衡飲食，希望快點回復正常數值。

王彩樺育有2個女兒，每次分享女兒們的照片，都會讓網友爭相要當她的女婿，她今表示與女兒之間相處就像朋友，幾乎無話不談，講電話時還會撒嬌，「我老公都會說『妳現在是在打0204嗎？』」

她表示，雖然她不會限制女兒交友，但還是有3點底線，要女兒一定要乖乖聽話，「毒和賭都不行，我也不希望她們去刺青，因為怕她們會後悔」，她說刺青主要還是要看個人喜好，像她老公後背也有刺個「護法」，她本來也想刺，但一聽老公說會痛，她也因此作罷。