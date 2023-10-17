「基泰大直」建案施工造成鄰房坍塌毀損案，台北地檢署16日再指揮廉政署兵分8路搜索，追查基泰人員以不實文件隱匿監測數值異常，基泰高層是否知情，以及是否有北市府公務員包庇放水審照弊端；對此北市府今(17)日強調，希望檢調勿枉勿縱之外，也再次呼籲基泰勿迴避對受災戶的賠償責任。

基泰建設「基泰大直」9月7日晚間因建案施工造成鄰房坍塌毀損，總計影響197戶、367人，由於當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，早自半年多前就向北市府陳情，北市都發局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，引發議論。

為此，檢廉16日再度展開搜索，並進一步追查基泰高層是否知悉員工以不實文件隱匿監測數值異常，以及是否有北市府公務員包庇放水審照弊端；台北市政府發言人殷瑋今日表示，如屬實，市府嚴正且強力譴責基泰建設，除希望檢調勿枉勿縱之外，也再次呼籲基泰勿迴避對受災戶的賠償責任。