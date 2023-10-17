周傳雄今日官宣加盟華納音樂。（華納音樂提供）

周傳雄今日官宣加盟華納音樂。（華納音樂提供）

「情歌教父」周傳雄去年推出個人第18張專輯《念念不忘》，這是他暌違8年推出的新作品，而喜訊不只如此，他於今（17）日宣布加盟華納音樂，在官宣影片中，表達了自己對於繼續深耕音樂創作的熱情與期待，要與歌迷一起「從新出發，從心遇見」！

1989年周傳雄以藝名「小剛」推出首支個人單曲《塵煙》，從此踏入歌壇，1992年以一曲《哈薩雅琪》奠定了創作型偶像歌手”的地位；1998年開始以本名發表作品，2000年12月25日發行的專輯《Transfer》，其中收錄的歌曲《黃昏》旋律觸人心弦、上口性強，發布多年依然引起無數人的共情，這讓作品能夠深入人心成為周傳雄獨有的音樂標簽，而後來推出的《寂寞沙洲冷》、《青花》、《冬天的秘密》等多首大熱金曲，更是成為了華語流行音樂發展歷史中難以磨滅的經典。

今年，周傳雄「念念不忘」巡迴演唱會在上海、寧波、武漢、天津等多地開啟並秒售罄，演唱會引起一波回憶殺，也吸引了許多00後粉絲。華納音樂作為全球三大唱片公司之一，其音樂製作能力有目共睹，周傳雄此次加盟無疑是讓華納音樂再添一員猛將，強強聯合，期待華納音樂在接下來攜手周傳雄推出更多優秀的音樂作品。